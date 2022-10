நரைமுடி.. “அங்க நிற்காதப்பா.. நகரு..” திமுக கவுன்சிலரை வெளியேற்றிய மா.செ - ஆர்ப்பாட்டத்தில் சர்ச்சை!

Nilgiris

oi-Vignesh Selvaraj

நீலகிரி : இந்தி திணிப்பை எதிர்த்து திமுக நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தில் நரை முடி இருந்ததால் இளைஞரணி நிர்வாகியை புகைப்படத்தில் நிற்க வேண்டாம் எனக் கூறிய நீலகிரி மாவட்ட செயலாளர் பா.மு.முபாரக்கின் பேச்சு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஊட்டி நகராட்சி கவுன்சிலரான திமுக இளைஞரணி நிர்வாகியை, குரூப் போட்டோவில் நிற்க வேண்டாம் என திமுக மாவட்ட செயலாளர் மைக்கிலேயே கூறியது அங்கிருந்தவர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

முடி நரைத்திருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டி, புகைப்படத்தில் இருக்க வேண்டாம் என திமுக மாவட்ட செயலாளர் முபாரக் கூறியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாவட்ட செயலாளர் பேச்சால் அதிருப்தி அடைந்த அந்த நிர்வாகி அங்கிருந்து வெளியேறினார்.

English summary

Nilgiris DMK district secretary PM Mubarak's speech has caused controversy when he asked the youth executive not to stand in the group photo because he had gray hair at the DMK's protest against hindi imposition.