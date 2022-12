குன்னூரை மூழ்கடித்த கனமழை! அடேங்கப்பா ஒரே நாளில் இவ்வளவா? இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு

Nilgiris

oi-Halley Karthik

குன்னூர்: நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் நேற்று இரவு மட்டும் சுமார் 30 செ.மீ அளவுக்கு மழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. இதன் காரணமாக மண் சரிவு ஏற்பட்டு சாலைகள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன.

மாண்டஸ் புயல் காரணமாக வட மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வந்தது. இந்நிலையில் கடந்த சனிக்கிழமையன்று புயல் கரையை கடந்தது.

கரையை கடந்தாலும் தொடர்ந்து மேற்கு நோக்கி அரபிக் கடலுக்கு வலுவிழந்து வெறும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக பயணித்தது மாண்டஸ்.

English summary

In Coonoor of the Nilgiris district, about 30 cm of rain fell last night alone. Due to this landslides have occurred and the roads have been cut off.