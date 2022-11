புது வெள்ளை மழை பொழிகின்றது..உறைபனியால் நடுங்கும் உதகை மக்கள்..கொடைக்கானலில் கடுங்குளிர்

Nilgiris

நீலகிரி: உதகையில் உறைபனி காலம் தொடங்கியுள்ளது. எங்கும் வெள்ளை மழை பொழிகிறது. பச்சைப் புற்களின் மீது வெள்ளை போர்வை போர்த்தப்பட்டுள்ளது. கடுங்குளிரால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கொடைக்கானலில் பகல் நேரத்திலும் கடுங்குளிர் நிலவுவதால் சுற்றலா பயணிகள், பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

உதகையில் துவங்கியது உறைப்பனி பொழி, மினி காஷ்மீர் போல் காட்சி அளிக்கும் உதகை, உதகையில் நிலவிவரும் கடும் குளிர் காரணமாக பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு...

மலை மாவட்டமான நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஆண்டு தோறும் நவம்பர் மாதம் முதல் பிப்ரவரி மாதம் வரை பனிக்காலம் ஆகும்.

English summary

The frost season has begun at dawn. White rain is falling everywhere. The normal life of the people has been affected by the severe cold. Due to severe cold in Kodaikanal during the day, the normal life of tourists and public has been affected.