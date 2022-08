திடீரென கோவையில் தரையிறங்கிய பிரான்சின் ரபேல் விமானம்.. ஒன்றல்ல 3 போர் விமானங்கள்.. என்ன நடக்குது!

Paris

oi-Halley Karthik

பாரிஸ்: பசிபிக் பெருங்கடலில் ராணுவ பயிற்சியை மேற்கொண்டிருக்கும் பிரான்ஸ் நாட்டு விமானப்படையின் போர்விமானங்கள் தற்காலிகமாக தமிழ்நாட்டின் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள சூலூர் ராணுவ விமான தளத்தில் ஓய்வுக்காக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன.

சுமார் 16,000 கிலோ மீட்டர் கொண்ட இந்த பயணத்தில் தொழில்நுட்ப சரிபார்ப்பு உள்ளிட்ட தேவைகளுக்காக பிரான்ஸ் இந்த இடை நிறுத்தலை மேற்கொண்டுள்ளது.

கடந்த 2018ம் ஆண்டு இந்தியா-பிரான்ஸ் இடையே போடப்பட்ட ராணுவ உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் பிரான்ஸ் நாட்டு போர்விமானங்களை இந்திய எல்லைக்குள் மத்திய அரசு அனுமதித்துள்ளது.

(தமிழ்நாட்டின் சூலூர் ராணுவ விமானப்படை தளத்தில் ஓய்வெடுத்த பிரான் நாட்டு ராணுவத்தின் ரஃபேல் விமானங்கள்): The IAF's assistance to the French force reflected the implementation of a reciprocal logistics support agreement signed by France and India in 2018 to strengthen military cooperation