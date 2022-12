டீ பிரேக் போன செக்யூரிட்டி.. வங்கிக்குள் சுத்தியுடன் நுழைந்த திருடன்! துவைத்து எடுத்த காவல்துறை

Patna

oi-Halley Karthik

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் வங்கியை கொள்ளையடிக்க வெறும் சுத்தியலோடு வந்த திருடனை காவல்துறையினர் மடக்கி பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பீகார் மாநிலத்தின் கதிஹார் மாவட்டத்தில் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆப் இந்தியா வங்கி ஒன்று அமைந்திருக்கிறது. இது மாவட்டத்தின் தலைமை வங்கியாகும்.

இந்த வங்கியில் நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கில் பணம் பரிவர்த்தனை செய்யப்படுவதுண்டு. இவ்வாறு இருக்கையில், செவ்வாய்க்கிழமையான நேற்று காலை வழக்கம்போல வங்கியின் அலுவலர்கள் வங்கியை திறந்திருக்கின்றனர்.

பொங்கல் போல செல்வம் பொங்க..அறுவடை திருநாளில் சூரியனுக்கு நன்றி சொல்ல மறக்காதீர்கள்

English summary

A Central Bank of India bank is located in Katihar district of Bihar state. It is the head bank of the district. The police caught the thief who came with just a hammer to rob this bank and beat him up.