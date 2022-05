தொடர்ந்து மிரட்டி பலாத்காரம் செய்த கொடூர தந்தை... ரகசிய வீடியோ எடுத்து போலீசில் சிக்க வைத்த மகள்

Patna

oi-Nantha Kumar R

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் 18 வயது நிரம்பிய மகளை அவரது தந்தை மிரட்டி அடிக்கடி பலாத்காரம் செய்து வந்தார். மனம் உடைந்த அந்த பெண் பாலியல் பலாத்கார சம்பவத்தை வீடியோவாக பதிவிட்டு சமூக வலைதளத்தில் நீதி கேட்ட நிலையில் போலீசார் அவரது தந்தையை கைது செய்தனர்.

இந்தியாவில் பாலியல் பலாத்கார சம்பவங்களை கட்டுப்படுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றன. இதுதொடர்பாக போலீசார் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தப்படுகிறது.

இருப்பினும் பாலியல் பலாத்கார சம்பவங்கள் ஆங்காங்கே நடக்கிறது. பாதிக்கப்படுபவர்களில் பலர் போலீசில் புகார் அளித்து தவறு செய்த நபர்களுக்கு தண்டனை பெற்று கொடுக்கின்றனர். சிலர் மிரட்டலுக்கு பயந்து அமைதியாகி விடுகின்றனர்.

English summary

an 18-year-old girl was raped by her father every day. In this dirty act, the girl's mother also used to support her husband. Whenever the daughter protested, both would intimidate her and silence her. Eventually the girl made a video of this act of her father and reached the police station. After this the accused father has been arrested.