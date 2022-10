தெலங்கானாவிலும் மக்களை சந்திக்கிறேன்.. யாரும் விரட்டவில்லை.. நாராயணசாமிக்கு தமிழிசை பதிலடி!

Puducherry

oi-Yogeshwaran Moorthi

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி போல் தெலங்கானா மாநிலத்திலும் மக்களை சந்தித்து வருவதாக ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

தெலுங்கானா மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய இரு மாநிலங்களுக்கும் தமிழிசை செளந்தரராஜன் ஆளுநராக செயல்பட்டு வருகிறார். தெலுங்கானா மாநில அரசுடன் அவருக்கு மோதல் போக்கு இருந்து வரும் நிலையில், புதுச்சேரியில் முக்கிய அரசியல் முடிவுகளை எடுக்கும் ஆளுநராக உள்ளார்.

அதுமட்டுமல்லாமல் அரசு அலுவலகத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்வது, பொதுமக்களை சந்தித்து குறை கேட்பது, அரசு திட்டங்கள் குறித்து அறிவிப்பது என முக்கிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

English summary

Governor Tamilisai Chelandararajan has responded that he is meeting people in Telangana state as well as in Puducherry