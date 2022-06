என்ன கொடுமைங்க இது.. ரோட்டில் குழந்தைகளை கட்டி வைத்த பெற்றோர்..! நம்ம புதுச்சேரியில் அதிர்ச்சி!

Puducherry

புதுச்சேரி : புதுச்சேரியில் உள்ள முக்கிய வணிக நிறுவனங்கள் நிறைந்துள்ள சாலையோரக்கடை வாசலில் இரண்டு குழந்தைகளை கட்டிவைத்து விட்டு பெற்றோர்கள் சென்ற சம்பவத்தின் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகின்றது.

புதுச்சேரியில் அதிகமாக மக்கள் நடமாடக்கூடிய முக்கிய வீதியான மிஷன் வீதி, நேரு வீதி சந்திப்பில் ஒரு கடையின் ஷட்டரில் பெற்றோர் தங்களது இரு சிறு குழந்தைகளை கட்டிப்போட்டுவிட்டு சென்றுள்ளனர்.

அதில் ஒரு குழந்தையின் இரு கால்களையும் கட்டி போட்டுள்ளனர். மற்றொரு குழந்தையின் அருணாகயிறு நீளமான கயிற்றில் கட்டி வைக்கப்பட்டு உள்ளது. அந்த சிறுவர்கள் நாயுடன் விளையாடிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

The video of the incident where parents left two children tied up at the entrance of a roadside shop full of major business establishments in Pondicherry has been spreading on social networking sites.