'கோல்மால் லேடி'.. டெஸ்டுக்கு வந்த இடத்தில் பெண் செய்த காரியத்தை பாருங்க.. அப்படியே மிரண்டுபோன போலீஸ்

Puducherry

புதுச்சேரி: பள்ளி தேர்வோ,கல்லூரி தேர்வோ அல்லது அரசு பணிகளுக்கான தேர்வோ என்னதான் கண்காணிப்பு தீவிரமாக இருந்தாலும் முறைகேட்டில் ஈடுபடுபவர்கள் இன்னும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள்.

எழுத்து தேர்வில் திருட்டுதனத்தில் ஈடுபட்டு பலர் சிக்கி இருப்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம்.

ஆனால் புதுவையில் போலீஸ் உடல்தகுதி தேர்வில் காவலர்களை நூதன முறையில் ஏமாற்றிய பெண் கையும், களவுமாக சிக்கியுள்ளார். இதனைபற்றிதான் பார்க்க போகிறோம்.

The woman who cheated the police in a modern way during the Puducherry police fitness test has been caught red-handed. The woman involved in the abuse was disqualified and alerted and sent away