பிரதமரின் ‘மாஸ்டர் பிளான்’ திட்டத்தில் புதுச்சேரி.. கமிட்டிகள் அமைப்பு - கவர்னர் ஒப்புதல்!

புதுச்சேரி: பிரதமரின் கதி சக்தி யோஜனா என்ற தேசிய மாஸ்டர் பிளான் திட்டத்தில் புதுச்சேரி மாநிலமும் இணைந்துள்ளது.

புதுச்சேரிக்கான மாஸ்டர் பிளான் திட்டமிடலில் மாற்றங்களை அங்கீகரிப்பதற்காக தலைமை செயலாளர் தலைமையில் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதமரின் கதி சக்தி யோஜனா திட்டம், நாட்டின் உள் கட்டமைப்பு வசதிகளை விரைவாக மேம்படுத்தப்படுத்துவதற்காக தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

Puducherry has also joined in Prime Minister's Gati Shakthi Yojana. An Authorized Committee headed by the Chief Secretary has been set up to plan the master plan for Puducherry.