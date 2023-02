புதுச்சேரி சட்டசபையில் கடும் அமளி.. கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய 24வது நிமிடத்திலேயே அவை ஒத்திவைப்பு!

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு சீருடை வழங்காததை கண்டித்து திமுக எம்எல்ஏக்கள் சீருடை அணிந்து சைக்கிளில் பேரணியாக சட்டசபைக்கு வந்தனர்.

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி 15வது சட்டசபையின் மூன்றாம் கூட்டத் தொடரின் மூன்றாம் பகுதி கூட்டம் இன்று தொடங்கிய நிலையில், எதிர்க்கட்சிகளின் அமளி காரணமாக 24 நிமிடங்கள் மட்டுமே இன்றைய அமர்வு நடைபெற்றது.

புதுச்சேரி சட்டசபையானது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை கூட்டப்படுகிறது. இந்நிலையில், கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 22ம் தேதியன்று சட்டசபை கூட்டம் கூட்டப்பட்டது. இதில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தார். இதனையடுத்து அதன் மீதான் விவாதம் நடைபெற்று முடிந்த நிலையில் ஆகஸ்ட் 30ம் தேதியன்று கூட்டத்தொடர் முடிவடைந்தது. இதனையடுத்து இன்று மீண்டும் சட்டசபை தொடங்கியது.

புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்த்து கோரிக்கை வலுப்பெற்று வரும் நிலையில் இந்த கூட்டத்தொடரில் இந்த கோரிக்கைகளை எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தும் என்றும் எதிர்பார்க்க்பபட்டது. மட்டுமல்லாது குடியரசு தின உரையில் ஆளுநரின் உரைக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தன. குறிப்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு ரூ.748 கோடி ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் இன்னும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு சீருடைகள் வழங்கப்படவில்லை என்று திமுக குற்றம் சாட்டியிருந்தது.

இந்நிலையில் இன்ற கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்க திமுக எம்ல்எல்ஏக்கள் பள்ளி சீருடையுடன் சைக்கிளில் வந்தனர். கூட்டம் திட்டமிட்டபடி தொடங்கியது. அரசின் கூடுதல் செலவினங்களுக்கு ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. இதனையடுத்து திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் கடுமை அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதனையடுத்து கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய 24 நிமிடங்களிலேயே அவை ஒத்திவைக்கப்படுவதாக சபாநாயகர் அறிவித்துள்ளார்.

