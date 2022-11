’டோல்கேட்’ பயம்! போலீஸ் ஸ்டிக்கருடன் உலா வந்த பாஜகவினர்! பறந்த புகார்! விளாசியெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : புதுச்சேரி மாநிலத்தில் இருந்து கேரளாவில் அமைச்சரின் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள சென்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் டோல்கேட் கட்டணம் செலுத்துவதை தவிர்க்கும் வகையில் பாஜக கட்சி கொடி கட்டி இருந்த வாகனங்களில் காவல்துறை ஸ்டிக்கருடன் பயணம் செய்து மோசடி செய்ததாக பரபரப்பு புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இருசக்கர வாகனங்களை தவிர அந்த நெடுஞ்சாலைகளில் பயணிக்கும் வாகனங்களுக்கு குறிப்பிட்ட அளவு சுங்க கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.

தமிழகம் புதுச்சேரி கேரளா இடையே பயண வழியில் சுமார் பத்துக்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகள் இருக்கும் நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு 10 ரூபாய் முதல் 40 ரூபாய் வரை சுங்க கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டது.

வாய்ப்பில்லை ராஜா..வாய்ப்பில்லை.. திருவள்ளூர் கல்லூரிகளுக்கு விடுப்புகேட்ட மாணவருக்கு கலெக்டர் பதில்

English summary

A sensational complaint has been made that Bharatiya Janata Party members traveling from Puducherry to attend the Minister's program in Kerala in order to avoid paying toll gate were traveling in vehicles with BJP flag flying with police stickers.