"பாஜகவில் மகளிருக்கு பாதுகாப்பில்லை" காயத்ரி ரகுராம் குற்றச்சாட்டு.. தமிழிசை என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

Puducherry

oi-Yogeshwaran Moorthi

புதுச்சேரி: பாஜகவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து நடிகை காயத்ரி ரகுராம் கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார். காயத்ரி ரகுராமின் குற்றச்சாட்டு குறித்து புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜனிடம் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, ஆளுநராக இருப்பதால் பதில் அளிக்க முடியாது என்று பதிலளிக்க மறுத்து வெளியேறியுள்ளார்.

புதுச்சேரி அரசு, செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை சார்பில் ஜி20 மாநாட்டுக்கான சின்னம் காட்சிப்படுத்துதல் நிகழ்ச்சி கடற்கரைச் சாலை, காந்தி சதுக்கத்தில் நடைபெற்றது.

இதில் சிறப்பு விருந்தினராக துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கலந்துகொண்டு ஜி20 சின்னம் சுவரொட்டி மற்றும் ஸ்டிக்கர் ஆகியவற்றை வெளியிட்டார். இதில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கலந்துகொண்டு ஜி20 எல்.இ.டி. சின்னம் மற்றும் செல்ஃபி ஸ்டாண்ட் ஆகியவற்றை ஒளிரவைத்தார்.

Actress Gayathri Raghuram has announced her resignation from the BJP, alleging that women are not protected in the party. Puducherry Lt. Governor Tamilisai soundararajan has refused to answer a question about Gayatri Raghuram's allegation, saying that he cannot answer because he is the governor and left.