10 ஆண்டுக்கு முன் விஜயை டென்சனாக்கிய பேட்டி இதுவா? 2013-ல் விஜய் ட்விட்டரில் என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

Puducherry

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

புதுச்சேரி: 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு நேர்காணலின்போது தான் சொன்னதை வேறு விதமாக எழுதியதால், நேர்காணல்களில் பங்கேற்பதை தவிர்த்துவிட்டேன் என விஜய் தெரிவித்த நிலையில் 2013 ஆம் ஆண்டு அவர் வெளியிட்ட ட்விட்டர் பதிவு தற்போது பகிரப்பட்டு வருகிறது.

நெல்சன் திலிப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வருகிற 13 ஆம் தேதி உலகளவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

பூஜா ஹெக்டே நாயகியாக நடித்திருக்கும் இப்படத்துக்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். யோகி பாபு, ரெடின் கிங்ஸ்லே உள்ளிட்ட பலர் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

What is the point in giving an interview when they make up their own answers ..!! pic.twitter.com/CrH8Cg9AeO

English summary

