குடிநீரில் மலம்.. கோவிலுக்கு உள்ளேயும் விடல! ஆன் ஸ்பாட்டில் ஆக்சன் எடுத்த ஆட்சியர் கவிதா ராமு.. மாஸ்

Pudukottai

oi-Halley Karthik

புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை அருகே உள்ள வேங்கைவயல் கிராமத்தில் வசித்து வரும் ஆதி திராவிடர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களை அருகில் இருக்கும் கோயில்களில் அனுமதிக்காமல் இருந்ததாக புகார் எழுந்த நிலையில் அம்மக்களுடன் ஆட்சியர் கவிதா ராமு மற்றும் எஸ்.பி வந்திதா பாண்டே ஆகியோர் ஆலைய பிரவேசத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அன்னவாசல் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட வேங்கைவயல் கிராமத்தில் ஆதிதிராவிடர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் பெரும்பாலான அளவில் வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், இவர்களுக்கும் அருகில் உள்ள ஆதிக்க சமூகத்தினருக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக இவர்களுக்கு சில கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது இவர்கள் கோயிலுக்குள் நுழையவும் பொது இடங்களை பயன்படுத்தப்படும் தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை சிலர் எதிர்த்து கேட்டிருக்கின்றனர். இதனையடுத்து இவர்களுக்கும் ஆதிக்க சமூகத்தினருக்கும் இடையே சர்ச்சை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக வேங்கைவயல் கிராமத்தை சேர்ந்த குழந்தைகள் சிலருக்கு வாந்தி, மயக்கம் மற்றும் ஒவ்வாமை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

English summary

Collector Kavitha Ramu and SP Vandita Pandey entered the temple along with the Dalits after a complaint was raised that members of the Dalit community living in Vengaivayal village near Pudukottai were not allowed in the nearby temples.