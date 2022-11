அண்ணே அந்த பக்கம் போகாதீங்க.. துரத்தி துரத்தி காதை கடித்த அண்ணன்-தம்பி! பதறியடித்து ஓடிய மக்கள்!

Pudukottai

புதுக்கோட்டை : சினிமாக்காட்சியல் வரும் சம்பவம்போல் புதுக்கோட்டை பொன்னமராவதியில் அரங்கேறியுள்ளது ஒரு சம்பவம். மனநலம் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் அண்ணன் தம்பி இருவர் பத்துக்கும் மேற்பட்டோரை கடித்து குதறியுள்ளனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி இந்திரா நகரை சேர்ந்த சகோதரர்கள் அய்யாசாமி(27) மற்றும் ‌ஆறுமுகம்(25). இவர்கள் இருவரும் சற்று மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் மனநலம் பாதிப்புக்கு மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு வருவதாகவும் தெரிகிறது.

இந்நிலையில் இவர்கள் இருவரும் பொன்னமராவதி பெரியார் நகரில் லட்சுமணன் என்பவர் நடத்திவரும் நகை அடகு கடையில் இவர்கள் 5000 ரூபாய்க்கு அடகு வைத்த 4 கிராம் நகையை மீட்பதற்காக இன்று இரவு சென்றுள்ளனர்.

English summary

An incident has been staged in Pudukottai Ponnamaravathi like a cinematic scene. Two brothers who are said to be mentally ill have bitten more than ten people.