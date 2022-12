குடிநீர் தொட்டியில் மலத்தை கலந்த அரக்கன்கள்! புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நடந்த அவலம்! காங்.கண்டனம்!

Pudukottai

oi-Arsath Kan

சென்னை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூர் வேங்கைவாசல் என்ற கிராமத்தில் பட்டியல் சமூக மக்கள் பயன்படுத்தும் குடிநீர் தொட்டியில் சமூகவிரோத சக்திகள் மலத்தை கலந்திருக்கும் செயல் கடும் நடவடிக்கைக்கு உரியது என காங்கிரஸ் சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற அநாகரீக செயல்கள் நடக்காமல் இருப்பதற்க முதல்வர் ஸ்டாலின் சமுக விரோத தீய சக்திகளை இரும்புக்கரம் கொண்டு அடக்கவேண்டும் என அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக செல்வப்பெருந்தகை விடுத்துள்ள கண்டனப் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Congress Assembly Committee Chairman Selvaperunthagai has said that the act of anti-social forces mixing excrement in the drinking tank used by the Scheduled Community people in Pudukottai District's Venkaivasal village deserves strict action.