ஆதிவாசி VS வனவாசி.. பாஜகவின் புதிய வார்த்தை பிரயோகம்! யாத்தரையில் சரமாரியாக தாக்கிய ராகுல்காந்தி!

போபால்: மத்தியப் பிரதேசத்தில் 'பாரத் ஜோடோ யாத்திரையை' மேற்கொண்ட ராகுல்காந்தி, ஆதிவாசி மக்களை 'வனவாசிகள்' என்று அழைப்பதன் மூலம் பாஜக அவர்களின் உரிமைகளை பறிப்பதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

மேலும், பழங்குடியினர் இந்நாட்டின் அசல் உரிமையாளர்கள் என்றும், அவர்களுக்கான உரிமைகளை காங்கிரஸால்தான் உறுதி செய்ய முடியும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

இது குறித்து தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள அவர், பாஜக மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்திருக்கிறார்.

English summary

Rahul Gandhi, who undertook the 'Bharat Jado Yatra' in Madhya Pradesh, accused the BJP of taking away their rights by calling tribal people 'forest dwellers'. He also said that the tribals are the original owners of the country and only Congress can ensure their rights. He has released a video on his Twitter page in which he has criticized the BJP.