தடுப்பூசி போட்டால்.. 50 ஆயிரம் மதிப்புள்ள ஸ்மார்ட்போன் பரிசு.. எந்த ஊரில் தெரியுமா..?

காந்திநகர்: தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்பவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இரண்டாம் தவணை கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வோருக்கு 50 ஆயிரம் மதிப்புள்ள ஸ்மார்ட்போன் பரிசாக வழங்கப்படும் என்று குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள ராஜ்கோட் நகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனா பரவலையடுத்து உலக நாடுகளை தற்போது அச்சத்தில் வைத்திருக்கும் பெயர் ஓமிக்ரான். தொடர்ந்து பல திரிபுகளை அடைந்த வைரசுக்கு ஆல்பா டெல்டா என பெயர் வைத்து இருந்த உலக நாடுகள் தற்போது ஓமிக்ரான் என பெயர் வைத்துள்ளனர். தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த வைரஸ் தற்போது பல்வேறு நாடுகளை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஏற்கனவே ஆஸ்திரேலியா இஸ்ரேல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளுக்கு பரவிய இந்த வைரஸ் காரணமாக, இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. விமான நிலையங்களுக்கு வரும் பயணிகள் குறிப்பிட்ட நாட்கள் தனிமைபடுத்தலுக்கு பிறகு அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர்.

மேலும் ஹை ரிஸ்க் பட்டியலில் உள்ள நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு பரிசோதனை முழுமையாக நடத்தப்பட்டு, முடிவு வரும்வரை அவர்கள் விமான நிலையத்திலேயே தங்க வைக்கப்படுகின்றனர். இருந்தும் தற்போது இந்தியாவிலும் ஓமிக்ரான் பரவி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், பாதுகாபு நடவடிக்கைகளை மத்திய மாநில அரசுகள் கடைபிடித்து வருகின்றனர்.

The Rajkot municipal administration in Gujarat has announced that those who get the second installment of the Corona vaccine will be given a smartphone worth Rs 50,000 as a gift to encourage them to get vaccinated.