வேக்சின் போடுங்க.. அரை மணிநேரமாக கெஞ்சிய நர்ஸ்கள்.. பாதியில் ஓடிய மக்கள்.. ராமநாதபுரத்தில் பரிதாபம்

Ramanathapuram

oi-Shyamsundar I

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் முதுகுளத்தூர் அருகே கிராமம் ஒன்றில் கொரோனா வேக்சின் போட்டுக்கொள்ள மக்கள் முன்வராத காரணத்தால் செவிலியர்கள் மக்களிடம் கெஞ்சிய அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் தற்போது கொரோனா பாதிப்பு உள் மாவட்டங்களில் அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது. முக்கியமாக தென் மாவட்டங்களில் தினசரி கேஸ்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளது. தமிழகத்தில் இப்படி கொரோனா அதிகரித்து வரும் நிலையில் வேக்சின் மட்டுமே தீர்வாகி உள்ளது.

முக்கியமாக கிராமங்களிலும், உள் மாவட்டங்களிலும் கொரோனா வேக்சினை கொண்டு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசு 5 கோடி வேக்சினுக்காக ஏற்கனவே வெளிநாடுகளில் டெண்டர் விட்டுள்ளது.

English summary

Coronavirus: People are not ready to take the vaccine in a village near Mudukulathur in Ramanathapuram due to fear.