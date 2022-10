பதவி பஞ்சாயத்து.. உரிமை இழந்த அதிமுக! ஜெயலலிதா வழங்கிய தேவர் தங்க கவசத்தை அணிவித்த பொறுப்பாளர்கள்

Ramanathapuram

ராமநாதபுரம்: முத்துராமலிங்க தேவருக்கு ஜெயலலிதா அளித்த தங்க கவசத்தை அணிவிக்க உரிமைகோரி எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே நடந்த மோதலில் அந்த உரிமை நினைவிட பொறுப்பாளர்களுக்கு சென்று நேற்று அவர்கள் கவசத்தை அணிவித்துள்ளார்கள்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே உள்ள பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 115 வது ஜெயந்தி மற்றும் 60 வது குருபூஜை விழா வரும் அக்டோபர் 30 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

இந்த விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர்கள், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் இதர அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், சமுதாய தலைவர்கள், ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டு மரியாதை செலுத்த உள்ளனர்.

The clash between Edappadi Palaniswami and O. Panneerselvam who claimed to wear the gold armor given by Jayalalithaa to Muthuramalinga Devar. Yesterday the officials and incharge of Devar memorial wore the armor.