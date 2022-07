ஐடி ரெய்டு.. விரைவில் திமுக அமைச்சர்கள் வீடுகளிலும்.. அதிர்ச்சி கொடுக்கும் பாஜக மாஜி அமைச்சர்!

Ramanathapuram

oi-Yogeshwaran Moorthi

ராமநாதபுரம்: திமுக அமைச்சர்களின் வீடுகளில் வருமான வரித்துறை சோதனை விரைவில் நடைபெற வாய்ப்புள்ளதாக பாஜக முன்னாள் இணையமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவின் நமது அம்மா நாளிதழ் வெளியீட்டாளரான வடவள்ளி சந்திரசேகர், விருதுநகரைச் சேர்ந்த ஒப்பந்ததாரர் செய்யாதுரை ஆகியோர் தொடர்புடைய இடங்களில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடைபெற்றது. இதனால் அதிமுக நிர்வாகிகளை குறிவைத்து, வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்தி வருகிறது என்ற விமர்சனம் எழுந்தது.

அதேபோல் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகளின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் மூலம் தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் விரைவில் அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள், முன்னாள் அமைச்சர்கள் தொடர்புடைய இடங்களில் ரெய்டு நடத்தப்படும் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ள நிதியின் மூலம் ஊராட்சி திட்டங்கள் எந்த அளவிற்கு செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை மத்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் இணை அமைச்சர் கபில் மோரேஷ்வர் பாட்டீல் ஆய்வு செய்தார். அப்போது முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் உடனிருந்தார்.

English summary

Pon.Radhakrishnan says income tax department is conducting inspections at the places related to AIADMK officials, it is very likely that income tax inspection will be conducted soon at the houses of DMK ministers as well.