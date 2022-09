பள்ளிக்கு முஸ்லீம் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வரலாம். தடை இல்லை..ராமநாதபுர மாவட்ட கல்வி அலுவலர்

Ramanathapuram

oi-Mani Singh S

ராமநாதரம்: ராமநாதபுரத்தில் ஹிஜாப் அணிந்து வர கூடாது என பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பேசிய விவகாரம் குறித்து மாவட்ட கல்வி அலுவலர் தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. இதில் 'இஸ்லாம் சமூக மாணவிகள் பள்ளிக்கு ஹிஜாப் அணிந்து வரலாம் என்றும் அதற்கு எந்த தடையும் இல்லை' என்று தெரிவித்தார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாத்தான்குளம் கிராமத்தில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாணவி ஹிஜாப் அணிய தலைமை ஆசிரியர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாக பரவிய தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

புதிதாக பள்ளியில் சேர்ந்த இஸ்லாமிய மாணவி ஹிஜாப் அணிந்து பள்ளிக்கு சென்று இருக்கிறார்.

3 லட்சத்தில் எப்படி தொழில் தொடங்க முடியும்..மோடியின் முத்ரா திட்டம் நடைமுறையில் பயனற்றது-ப சிதம்பரம்

English summary

A discussion was held under the leadership of the District Education Officer regarding the matter of the headmaster saying that hijab should not be worn in Ramanathapuram. In this he said that 'Islamic community girls can wear hijab to school and there is no restriction on that'.