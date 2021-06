சசிகலாவுடன் போனில் பேசியவருக்கு நள்ளிரவில் நடந்த ஷாக்.. பற்றி எரிந்த கார்.. வீடு புகுந்த 2 பேர்!

Ramanathapuram

oi-Velmurugan P

ராமநாதபுரம்: அதிமுக தலைமையை விமர்சித்து சசிகலா உடன் போனில் பேசியரின் கார், நள்ளிரவில் தீ வைத்த எரிக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் பரமக்குடியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அதிமுகவில் இருந்து ஒதுங்குவதாக தேர்தலுக்கு முன்பு அறிவித்த சசிகலா,. தேர்தல் முடிந்த பின்னர் மீண்டும் அதிமுக தொண்டர்களிடம் பேச தொடங்கி உள்ளார்கள நிர்வாகிகள் பலரும் இபிஎஸ் பக்கம் இருப்பதால் தொண்டர்களை தன்வசப்படுத்த முயன்று வருகிறார்.

தினசரி சசிகலா பலரும் தொலைப்பேசியில் பேசும் ஆடியோக்கள் வைரலாகி வருகின்றன. சசிகலா கொரோனா தொற்று குறைந்த பின்னர் மிகப்பெரிய அளவில் தனது ஆதரவாளர்களை ஒருங்கிணைத்து அதிமுகவை கைப்பற்ற முடிவு செய்திருப்பதாக தெரிகிறது. அதன்படியே அதிமுக தொண்டர்களிடம் நம்பிக்கையும், உறுதியும் அளித்து வருகிறார்.

English summary

The car of aiadmk vinsent raja who spoke to Sasikala on the phone was set on fire by pouring petrol in paramakudi, ramanathapuram district .