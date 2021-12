Ramanathapuram

ராமநாதபுரம்: முதுகுளத்தூர் அருகே போலீஸ் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்கு சென்ற இளைஞர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார். போலீசார் அவரை அடித்து கொலை செய்ததாக உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர்.

விசாரணைக்கு சென்ற இளைஞர் மர்மச்சாவு.. போலீஸ் மீது உறவினர்கள் பகீர் புகார்.. பரபரப்பு!

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் அருகே கீழத்தூவல் காவல் நிலையத்தில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அந்த வழியாக மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த நீர்கோழினேந்தல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவன் மணிகண்டன் நிற்காமல் சென்றதாக கூறப்படுகிது.

The youth who went to the police station near Mudukulathur for interrogation mysteriously died. Relatives allege police beat him to death