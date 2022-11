10 நாளில் 12 பேர்.. சவுதியில் மீண்டும் தலைதூக்கிய தலை துண்டிப்பு மரண தண்டனை.. வெளியான ஷாக் தகவல்

Riyadh

ரியாத்: சவுதி அரேபியாவில் வாளால் தலையை துண்டித்து மரண தண்டனையை நிறைவேற்றும் சம்பவம் மீண்டும் அதிகரித்துள்ள ஷாக் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. கடந்த 10 நாளில் மட்டும் 12 பேருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில் பலருக்கும் தலை துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

சில நாடுகளில் குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை என்பது மிகவும் பயங்கரமாக உள்ளது. குறிப்பாக இஸ்லாமிய நாடுகளில் குற்றம் செய்பவர்களுக்கு பொது வெளியில் தண்டனை வழங்கப்படுவதும் நடைமுறையில் உள்ளது.

குறிப்பாக சவுதி அரேபியாவில் தலை துண்டித்து குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனையை நிறைவேற்றும் நடைமுறை இருந்தது. இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

Saudi Arabia has reportedly executed 12 people in the last 10 days for drug-related offences. Some of these were beheadings with a sword, a report said.