300 பெண்களின் ஆபாச வீடியோ! தலைசுற்றிப் போன போலீசார்! சினிமா வலையில் சிக்கிய பெண்கள்! ஷாக் சேலம்!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : சேலத்தில் இளம்பெண்களை வைத்து ஆபாசபடம் எடுக்க முயற்சித்த போலி இயக்குனர் உட்பட இருவர் செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில், சினிமா ஆசைகாட்டி 300க்கும் மேற்பட்ட பெண்களை வைத்து ஆபாச வீடியோக்கள் எடுத்தது, ஏராளமான பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சேலம் இரும்பாலை பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் கணவரை பிரிந்து தனியாக வாழ்ந்து வருகின்றனர், இவர் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் சினிமாவில் நடிப்பதற்காக வாய்ப்புகள் தேடிவந்தார்.

இந்நிலையில் சமூக வலைதளங்களில் துணை நடிகை தேவை என்று வெளிவந்த விளம்பரத்தை பார்த்து சேலம் ஏ. வி.ஆர். ரவுண்டானா பகுதியில் இயங்கி வந்த சினிமா நிறுவனத்தின் அலுவலகத்துக்கு சென்றார்.

English summary

In the Salem incident where two men, including a fake director, tried to make pornographic films with teenage girls, it was revealed that the cinema aspiring actor had made pornographic videos with more than 300 women.