விபத்தா.. கொலையா? ஜெயலலிதா டிரைவர் கனகராஜ் பலியான இடத்தில் சிபிசிஐடி ஆய்வு! சூடுபிடிக்கும் கோடநாடு!

Salem

oi-Vignesh Selvaraj

சேலம் : மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் கார் ஓட்டுனர் கனகராஜ் மர்ம மரணம் தொடர்பாக ஆத்தூர் அருகே புறவழிச்சாலையில் விபத்து நடந்த பகுதியில் சிபிசிஐடி போலீசார் மீண்டும் விசாரணை நடத்தினர். இதனால், இந்த வழக்கு மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளது.

கோடநாடு எஸ்டேட்டில் நடந்த கொலை, கொள்ளைச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, வழக்கில் தொடர்புடைய ஜெயலலிதாவின் கார் டிரைவர் கனகராஜ் சேலம் அருகே நடந்த சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தார்.

கனகராஜ் சாலை விபத்தில் உயிரிழக்கவில்லை, அவர் திட்டமிட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் என கனகராஜின் சகோதரர் உள்ளிட்டோர் விசாரணையில் தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதற்கிடையே இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவுக்குமாற்றப்பட்டது. இந்நிலையில், நேற்று ஆத்தூர் சென்று கனகராஜ் பலியான விபத்து நடந்த பகுதியில் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது.

தீவிரமான கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு.. சிபிஐ எஸ்பி முரளி ரம்பாவுக்கு சம்மன்.. எஸ்ஐடி அதிரடி! ஏன்?

English summary

CBCID police re-investigated the accident site near Salem Attur in connection with the mysterious death of late former chief minister Jayalalithaa's car driver Kanagaraj. Thus, this case has heated up again.