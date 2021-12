சேலம் மாவட்டத்திற்கு 1,252 கோடியில் புதிய திட்டங்கள்.. சோதனையை சாதனையாக்குவேன்.. ஸ்டாலின் பேச்சு

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம்: சோதனைகளை சாதனைகளாக்கும் நெஞ்சுறுதியை மக்கள் தனக்கு அளித்துள்ளதாகவும், கலைஞர் கருணாநிதி கூறியது போல் உழைப்பு உழைப்பு என எந்நேரமும் மக்களுக்காக உழைப்பதையே தனது கடமையாக கொண்டுள்ளதாக சேலத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

சேலத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தனி விமானம் மூலம் சேலம் வந்தடைந்தார். அங்கு அவருக்கு கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். தொடர்ந்து வாழப்பாடி சென்ற முதலமைச்சர் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் அங்கு வரும் முன் காப்போம் திட்ட முகாமை தொடங்கி வைத்தார்.

தொடர்ந்து ஆத்தூரில் போக்குவரத்து துறையின் சார்பில் கட்டப்பட்டுள்ள வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தை திறந்து வைத்த அவர், வட்டார போக்குவரத்து துறை அலுவலக வளாகத்தில், உழவர் நலத்துறை, மக்கள் நல்வாழ்வு துறை, வருவாய் துறை, பள்ளிக் கல்வித் துறை உள்ளிட்ட துறைகளின் சார்பில் 28 கோடியே 99 லட்சம் மதிப்பில் 22 முடிவடைந்த திட்டப்பணிகளை திறந்துவைத்தார்.

Flashback 2021: முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான்.. ஆனந்த கண்ணீர் சிந்திய துர்கா, உதயநிதி!

English summary

Speaking at an event in Salem, Chief Minister Stalin said that the people had given him the courage to make trials an achievement and that, as kalaignar Karunanidhi had said, it was his duty to always work for the people as hard work.