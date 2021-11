மாணவிக்கு தொடர் பாலியல் தொல்லை.. பள்ளி நிர்வாகம் அலட்சியம்.. கராத்தே மாஸ்டரை துவைத்து எடுத்த மக்கள்!

Salem

oi-Rayar A

சேலம்: சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி அருகே கருமந்துறை பகுடுபட்டு கிராமத்தில் ஞானதீபம் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி என்ற தனியார் பள்ளி உள்ளது. இந்த பள்ளியில் ஆத்தூர் அருகே உள்ள சீலயம்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த ராஜா (46) என்பவர் கராத்தே மாஸ்டராக வேலை பார்த்து வருகிறார்.

கோவையில் ரயில் மோதி.. 3 யானைகள் உயிரிழந்த விவகாரம்.. ரயில் ஓட்டுநர் மீது வழக்குப்பதிவு

பள்ளி மாணவிகளிடம் நல்லொழுக்க பழக்கங்களை எடுத்து சொல்ல வேண்டிய கராத்தே மாஸ்டர் ராஜா மாணவிகளிடம் தொடர்ந்து பாலியல் தொந்தரவில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார். இந்த காமக்கொடூர ஆசிரியரின் தொல்லைகளை வெளியே சொல்ல முடியாமல் மாணவிகள் பொறுத்து வந்தனர்.

English summary

A karate master who sexually harassed a schoolgirl for three years has been attacked by a barrage of civilians. The school administration has been negligent in reporting this