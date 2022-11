ஆன்மீகத்திற்கு எதிரானவரா கருணாநிதி? பாஜக ஏமாற்றப் பார்க்கிறது.. சொல்கிறார் அமைச்சர் எவ வேலு!

Salem

oi-Yogeshwaran Moorthi

சேலம்: ஆன்மீகத்திற்கு எதிரானவர் கருணாநிதி என்று சொல்லி சில அரசியல் கட்சிகள் சிண்டுமுடிய பார்க்கின்றனர் என்று அமைச்சர் எவ வேலு தெரிவித்துள்ளார்.

சமீப காலமாக மத்திய அரசின் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக திமுக தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. அண்மையில் இந்தி எதிர்ப்பு தீர்மானத்தை சட்டசபையில் தமிழக அரசு நிறைவேற்றியது. அந்த தீர்மானம் குறித்து மக்களுக்கு விளக்கி கூறும் வகையில் திமுக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

அதன் ஒரு பகுதியாக சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக சார்பில் இந்தி எதிர்ப்பு தீர்மான விளக்க பொதுகூட்டம் கோட்டை மைதானத்தில் நடைபெற்றது. சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக செயலாளரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ராஜேந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் கழக உயர்நிலை செயல் திட்ட குழு உறுப்பினரும், பொது பணித்துறை அமைச்சருமான எ.வ.வேலு கலந்து கொண்டார்.

English summary

Minister Ev Velu said that some political parties are trying to say Karunanidhi is against spirituality.