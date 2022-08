2029 பாஜக ஆட்சியில் ராம ராஜ்ஜியம்.. மகாத்மா காந்தியின் கனவு அது.. அண்ணாமலை நம்பிக்கை!

Salem

oi-Yogeshwaran Moorthi

சேலம்: இந்தியாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் 2029ம் ஆண்டு ராம ராஜ்ஜியம் அமைக்கப்படும் என்று பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

சேலத்தில் நடந்த தமிழ்நாடு விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் வாழ்வுரிமை மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கலந்துகொண்டார்.

இதனைத்தொடர்ந்து மாநாட்டில் பேசிய பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை, விவசாயம் செய்து பிழைக்க முடியாது என்ற நிலை இருந்த நேரத்தில், கடந்த 8 ஆண்டுகளில் விவசாயம் செய்து பிழைக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை ஊட்டியவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி. பிரதமரின் கிசான் நிதி தமிழகத்தில் 46 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

BJP Tamil Nadu president Annamalai has said that Rama Rajyam will be established in India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi in 2029.