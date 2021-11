Salem

சேலம்: தமிழகத்தில் சென்னை, திருச்சி, கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட பெரு நகரங்களில் மாடுகள் உள்ளிட்ட கால்நடைகள் முக்கியமான சாலைகளில் சுற்றித் திரிவதால் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகின்றன.

ஓரம் போ.. நடுரோட்டில்.. சட்டென குச்சியை எடுத்து மாடுகளை ஓட்டிய சப்-இன்ஸ்பெக்டர்.. வைரல் வீடியோ!

இதனால் விபத்துகளும் ஏற்படுகின்றன. திருச்சி மாநகராட்சியில் தெருக்கள் மற்றும் சாலைகளில் கால்நடைகள் சுற்றி திரிந்தால் உரிமையாளர்களுக்கு ரூ 10,000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் இதனை கட்டத் தவறினால் கால்நடைகளும் பறிமுதல் செய்யப்படும் என சமீபத்தில் திருச்சி மாநகராட்சி அதிரடியாக அறிவித்தது.

English summary

Many praised the police sub-inspector who took the stick and drove the cows which were obstructing the traffic. The video of the inspector driving the cows has gone viral on social media, including Twitter