பிரசவ வலி..108 ஆம்புலன்ஸில் போன கர்ப்பிணி..மரத்தில் மோதி விபத்து..பறி போன 3 உயிர்கள்

Sivagangai

oi-Jeyalakshmi C

சிவகங்கை: பிரசவ வலி ஏற்பட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ்சில் சென்ற இளம் பெண் ஒருவர் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்துள்ளார். அவரது வயிற்றில் இருந்த சிசுவும், கர்ப்பிணி பெண்ணின் தாயாரும் இந்த விபத்தில் பலியானது சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விபத்தில் 108 ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர், உதவியாளர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர். இந்த விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கோர விபத்தில் சிக்கி குழந்தையை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த காத்திருந்த கர்ப்பிணியும், மகளுக்கு பிள்ளை பிறக்கும் அதை வளர்க்கலாம் என்று ஆசையோடு காத்திருந்த பாட்டியும், பூமியை பார்க்க வரும் நாளை எதிர்பார்த்து வயிற்றுக்குள் இருந்த சிசுவும் உயிரிழந்தது விட்டனர். விபத்து குறித்து காவல்துறை தரப்பில் கூறப்படுவதை பார்க்கலாம்.

English summary

A young woman who went to 108 ambulance due to labor pain died in an accident. The death of the unborn child and the pregnant woman's mother in this accident has caused tragedy in Sivagangai district.