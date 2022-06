"பிரதமர் அப்படி சொல்லலையே..” இதை நிரூபிச்சிட்டா அரசியலை விட்டே விலகுறேன் - ஒரே போடாக போட்ட எச்.ராஜா!

Sivagangai

oi-Vignesh Selvaraj

சிவகங்கை : பிரதமர் மோடி அவ்வாறு சொன்னதாக திமுக அமைச்சர் நிரூபித்தால் அரசியலை விட்டே விலகுகிறேன் என பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா சவால் விடுத்துள்ளார்.

தமிழகத்தில், திராவிட மாடலுக்கு மாற்று தேசியம் தான் என பா.ஜ.க முன்னாள் தேசிய செயலாளரும் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவருமான எச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைக்காவிட்டால் ஜூன் 20ஆம் தேதி 60 இடங்களில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார் எச்.ராஜா.

English summary

BJP leader H Raja has challenged Minister Periyakaruppan, to quit politics if he proves that Prime Minister Modi has promised to give Rs 15 lakh to all people.