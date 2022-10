சொந்தக் கட்சி காரரையே..? எச்.ராஜா செய்த சம்பவம்.. திமுகவை குறி வைத்த லிஸ்ட்டால் பாஜகவில் குழப்பம்!

Sivagangai

oi-Vignesh Selvaraj

சிவகங்கை : பாஜக மாவட்ட தலைவர் நடத்தும் பள்ளியை திமுக பிரமுகர் நடத்தும் பள்ளி எனக் கூறி பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா விமர்சித்துள்ளது சிவகங்கை மாவட்ட பாஜக வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக திமுக போராட்டம் நடத்தியுள்ள நிலையில், திமுகவினர் நடத்தும் பள்ளிகளில் இந்தி மொழியை கற்றுத் தருவது பற்றி விமர்சித்துள்ள பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா ஒரு பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், முன்பு திமுகவில் இருந்தவரும், தற்போதைய சிவகங்கை மாவட்ட பாஜக தலைவருமான மேப்பல் சக்தியின் பள்ளியும் இடம்பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து நெட்டிசன்கள், சொந்தக் கட்சிக் காரரையே கோர்த்து விடுறீங்களே என விமர்சித்துள்ளனர்.

BJP leader H.Raja has released a list criticizing the teaching of Hindi in DMKians running schools. Sivagangai BJP President Meppal Shakthi's school is also included in it. After this, netizens have criticized H Raja.