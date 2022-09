சிறையில் சவுக்கு சங்கர்.. இது ரொம்ப “ஓவர்”! பாஜக கனவு காண “நோ டேக்ஸ்” - கார்த்தி சிதம்பரம் “கலாய்”

Sivagangai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சிவகங்கை: அரசியல் விமர்சகர் சவுக்கு சங்கருக்கு அளிக்கப்பட சிறை தண்டனை அதிகமானது என்றும் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை இதை தவிர்த்து இருக்க வேண்டும் எனவும் காங்கிரஸ் எம்.பி. கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே சேவனிபட்டி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் புதிய கட்டிடம் திறப்பு மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் சிவகங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திக் சிதம்பரம் கலந்து கொண்டார்.

அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த கார்த்திக் சிதம்பரம், "தமிழகத்தில் தேவையில்லாத விஷயங்களை எல்லாம் சர்ச்சையாக்கி வருகின்றனர். ஆக்கபூர்வமான விஷயங்களை பேசாமல், உணர்வு, உணர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை தமிழக அரசியலில் பேசுவது வருத்தமளிக்கிறது.

English summary

Sivakangai Congress MP Karti Chidambaram said that the prison sentence given to political critic Savukku Shankar was excessive and the Madurai branch of the High Court should have avoid it.