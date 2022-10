சிவன் உறையும் ஆலயம் காக்க எமனையும் சந்திக்க தயாரான மருது சகோதரர்கள்..221 வது நினைவு தினம்

Sivagangai

oi-Jeyalakshmi C

சிவகங்கை: துப்பாக்கி, பீரங்கி, துரோகிகள் என புடைசூழ படை நடத்தி வந்த வெள்ளையர்களின் விலா எலும்பை நொறுக்கியவர்கள் மருது சகோதரர்கள்‌. சிவன் உறையும் ஆலயம் காக்க எமனையும் சந்திக்க தயாராக இருக்கிறேன் என்று கூறி இந்து ஆலயங்கள் நிமிர்ந்து நிற்க என் உயிர் உரமாக அமையட்டும் என்று திருப்பத்தூரில் தனது உயிரையே நாட்டிற்காக கொடுத்தவர்கள் மருது சகோதரர்கள்.

சிவகங்கைச் சீமை மாவீரர்களான சின்னமருது பெரிய மருதுவின் 221 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் அக்டோபர் 24ஆம் தேதி கனத்த இதயத்தோடு சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. இந்த வீர நிகழ்வில் அனைத்து இந்து திருக்கோயில்கள் பாதுகாப்பு நல அமைப்பின் சார்பில் மருது சகோதரர்களின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து சிறப்பு செய்யப்பட்டது.

வணங்குதலுக்குரிய ஆன்மீகச் செம்மல் துளாவூர் ஆதீனம் ஞானப்பிரகாச தேசிக பரமாச்சாரியார் சுவாமிகள் பெரிய மருதுவின் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தார். அனைத்து இந்து திருக்கோயில்கள் பாதுகாப்பு நல அமைப்பின் மாநில தலைவர் திரு. கோவிந்தராஜ் அவர்களும் காரைக்குடி உங்கள் ஜோதிடர், கவிஞர் பெர்னாட்ஷா அவர்களும் சின்ன மருதுவின் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர். பின்னர் அங்கிருந்தவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய கவிஞர் பெர்னாட்ஷா மாவீரர்களான பெரிய மருது சின்னமருது ஆகியோரின் தியாக வரலாற்றை விரிவாக எடுத்துரைத்தார்.

மருது சகோதரர்கள் நினைவு தினம்.. சிவகங்கை மாவட்டத்திற்கு நாளை உள்ளூர் விடுமுறை!

English summary

The Maruthu brothers were the ones who crushed the ribs of the white men who were running a siege force like guns, cannons and traitors. The Marudu brothers were the ones who gave their lives for the country in Tiruppattur, saying that they are ready to meet Eman to protect the temple of Shiva, so that Hindu temples stand upright.