தலைவராக ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க.. நான் தமிழ் சினிமா பார்க்கமாட்டேன்.. கார்த்தி சிதம்பரம் பளீர் பதில்!

Sivagangai

oi-Arsath Kan

சிவகங்கை: தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக தனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தால் கோஷ்டிப் பூசல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பேன் என கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், தலைவர் பதவி மீதெல்லாம் தனக்கு ஆசை கிடையாது என பொய்கூற விரும்பவில்லை என்றும் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக வேண்டும் என்ற தனது ஆசையை வெளிப்படையாக பலமுறை கூறிவருவதாகவும் தெரிவித்தார்.

தாம் தமிழ் சினிமாக்கள் பார்ப்பதில்லை என்பதால் வாரிசு பட வெளியீட்டு விவகாரத்தில் என்ன பிரச்சனை என தனக்குத் தெரியாது என அவர் கூறியிருக்கிறார்.

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராகிறாரா கார்த்தி சிதம்பரம்?.. பரபரக்கும் சத்தியமூர்த்தி பவன்

English summary

Karti Chidambaram has said that if he is given a chance as the Tamil Nadu Congress Committee president, he will put an end to factional disputes.