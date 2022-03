பட்ஜெட் பாராட்டுக்குரியது.. கடன் சுமை மிக மிக குறையும் என நம்பிக்கை .. பாராட்டி தள்ளிய ப.சிதம்பரம்.!

Sivagangai

oi-Rajkumar R

சிவகங்கை : தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் பாராட்டுக்குரியது என்றும் சுகாதாரம், கல்விக்கும் அதிகமாக நிதி ஒதுக்கியிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது, ஆரோக்கியமானது என காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் , மத்திய முன்னாள்நிதியமைச்சருமான ப.சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசின் 2022-23ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை இன்று சட்டப்பேரவையில் நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் செய்தார். இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் பல்வேறு திட்டங்களும் அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளும் இடம்பெற்றன.

காலை 10 மணிக்கு தொடங்கிய பட்ஜெட் வாசிப்பு 1.50 மணிநேரம் வரை நீண்டது. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இதுதான் தமிழ்நாடு.. ஹிஜாப் தீர்ப்புக்கு எதிராக போராட்டம்.. முருகர் காவடிக்கு வழிவிட்ட இஸ்லாமியர்கள்!

English summary

Senior Congress leader and former Union Finance Minister P. Chidambaram has said that the Tamil Nadu government's budget is commendable and that allocating more funds for health and education is welcome and healthy.