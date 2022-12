அரசின் திட்டங்கள் கடைக்கோடி பகுதிக்கும் சென்றடைய வேண்டும்! அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் உதயநிதி அட்வைஸ்!

Sivagangai

சிவகங்கை: அரசின் திட்டங்கள் கடைக்கோடி மக்களுக்கும் சென்றடையும் வகையில் அனைத்துத் துறை அதிகாரிகளும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறுவுறுத்தியுள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சிறப்புத் திட்ட செயலாக்கத்துறை தொடர்பான ஆய்வுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் இதனைக் கூறியிருக்கிறார்.

இதனிடையே அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பேசியதாவது;

மாற்றம் என்பது ஒரேநாளில் நிகழக்கூடியது அல்ல..இதற்காகவே உழைக்கிறோம்.. சென்னையில் முக ஸ்டாலின் பேச்சு

Minister Udhayanidhi Stalin has emphasized that all the departmental officials should work in coordination so that the government schemes reach the people of Kadaikodi