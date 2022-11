குஜராத் பாலம் விபத்து வழக்கு.. சிபிஐ விசாரணை அவசியம் இல்லை.. உச்சநீதிமன்றம் பரபர உத்தரவு!

News

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் 'மோர்பி' பாலம் விபத்து குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

அதேபோல இது ஒரு 'மிகப்பெரிய சோகம்' என்று குறிப்பிட்டுள்ள நீதிமன்றம், இது குறித்து உயர்நீதிமன்றம் தானாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டுள்ள நிலையில் மனுதாரர் தாக்கல் செய்துள்ள மனுக்கள் குறித்து உயர்நீதிமன்றமே நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

இந்த விபத்து வழக்கில் உரிய நேர்மையான விசாரணை தேவை என்றும் எனவே வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றக்கோரியும் பாதிக்கப்பட்டவர் தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.

English summary

The Supreme Court has denied that it cannot order a CBI probe into the 'Morbi' bridge accident in the state of Gujarat. Similarly, the court mentioned that this is a 'great tragedy' and clarified that the High Court itself will take action on the petitions filed by the petitioner as the High Court has voluntarily taken up the case. A petition was filed in the Supreme Court on behalf of the victim seeking to transfer the case to the CBI, demanding a fair and honest investigation in the accident case.