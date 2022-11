மழை வெள்ளத்தால் பாதிப்பு..தவிக்கும் மயிலாடுதுறை மாவட்ட மக்கள்..இன்று முதல் ரூ.1000 நிவாரணம்

Tamilnadu

oi-Jeyalakshmi C

மயிலாடுத்துறை: மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு ரூ.1000 நிவாரணம் வழங்க ரூ.16.16 கோடி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது. மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் இன்று முதல் 1.61 லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1000 நிவாரணமாக வழங்கப்பட உள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழைக்காலத்தில், வங்கக்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த நிலையானது வலுப்பெற்று, விர காற்றழுத்த பகுதியாக மாறியது. இதன் காரணமாக கடந்த 11ஆம் தேதி காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களை மழை சூறையாடியது.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் 122 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக மழை பெய்தது. மாவட்டம் முழுவதும் பல வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்தும், சம்பா பயிர்கள் அனைத்தும் நீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகளும், பொதுமக்களும் வேதனை அடைந்துள்ளனர். கழுத்தளவு தண்ணீரில் குடியிருப்புகள் சிக்கின. மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் முடங்கியது.

சென்னை உட்பட மொத்தம் 13 மாவட்டங்கள்! அடுத்த சில மணி நேரத்திற்கு நல்ல மழை இருக்கு! வானிலை மையம் தகவல்

English summary

The Government of Tamil Nadu has issued an ordinance allocating Rs.16.16 crores to provide relief of Rs.1000 to the families affected by the rains and floods. 1.61 lakh family card holders will be given relief of Rs.1000 from today in Mayiladuthurai district.