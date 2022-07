மதுவிலக்குக்கு நடுவே குஜராத்தில் கள்ளச்சாராயம் குடித்த 28 பேர் பலி.. தொடர்ந்து உயரும் உயிரிழப்பு..

Tamilnadu

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் மதுவிலக்கு அமலில் உள்ள நிலையில் கள்ளச்சாராயம் குடித்து 28 பேர் பலியாகி உள்ளனர். மேலும் பலருக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் மதுவிலக்கு அமலில் உள்ள மாநிலங்களில் குஜராத்தும் ஒன்று. இதனால் கள்ளச்சந்தையில் மதுபானம் விற்பனை செய்வதாகவும், உணவு போன்று வீட்டுக்கு டோர்டெலிவரியாக மதுபானம் விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும் அடிக்கடி புகார்கள் எழுகின்றன.

இந்த புகார்களின் அடிப்படையில் போலீசார், அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்தாலும் கூட கள்ளச்சந்தையில் மதுபானம் விற்பனையை முற்றிலுமாக தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை. இதற்கிடையே தான் கள்ளச்சாராயம் குடிப்பவர்களில் சிலர் பலியாகும் சம்பவங்களும் அவ்வப்போது நடக்கிறது.

