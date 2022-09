தீப்பெட்டி சைஸ்.. நூலில் சுற்றப்பட்டு இருந்த மர்ம பொருள்.. கை வைச்சதும்.. விவசாயிக்கு நேர்ந்த கதி

Tamilnadu

oi-Halley Karthik

செங்கல்பட்டு: மதுராந்தகம் அருகே மர்ம பொருள் வெடித்ததில் விவசாயி ஒருவர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர் வெடித்த பொருள் என்ன என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

மர்ம பொருள் வெடித்ததில் விவசாயி படுகாமடைந்துள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அடேங்கப்பா.. தூத்துக்குடியில் சிக்கிய 10 டன் போதைப் பொருள்! எங்கிருந்து வந்தது தெரியுமா?

English summary

A farmer has been hospitalized with serious injuries after a mysterious substance exploded near Madhuranthakam. The police who have registered a case in connection with this incident have conducted intensive investigation into what is the substance of the explosion. The incident in which a farmer was seriously injured in the explosion of a mysterious substance has created a lot of excitement in the area.