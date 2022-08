சுத்த வேஸ்ட்..கணவனை விட்டு பறந்த ‘அருண்மொழி’! நைசாய் பேசி கழுத்தை அறுத்த ’வேல்’! திருப்பத்தூர் ஷாக்!

Tamilnadu

oi-Rajkumar R

திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் அருகே வேறு ஒரு நபருடன் இருந்த திருமணம் தாண்டிய உறவு காரணமாக தன்னுடன் வாழ மறுத்த மனைவியை கழுத்தை அறுத்து கணவன் கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் அடுத்த எலவம்பட்டி, ஜீவனந்தபுரம் பகுதியை சேர்ந்த சங்கர் மகள் அருண்மொழி என்பவருக்கும் ஆந்திர மாநிலம், குப்பம் அடுத்த கிருஷ்ணாபுரம் பகுதியை சேர்ந்த முருகன் மகன் வேல்முருகன் என்பவருக்கும் கடந்த 9 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்துள்ளது.

திருமணம் ஆகி 9 ஆண்டுகள் கழித்தும் இருவருக்கும் குழந்தை இல்லாமல் இருந்துள்ளது. குழந்தை இல்லாத நிலையில் கணவன் மனைவி இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு உள்ளது.

English summary

An incident where the husband killed his wife who refused to live with him by slitting her throat in Tiruppathur ; திருப்பத்தூரில் தன்னுடன் வாழ மறுத்த மனைவியை கணவன் கழுத்தை அறுத்து கணவன் கொலை செய்த சம்பவம்