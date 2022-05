பிரஷ்,பென்சில் இல்லாமல்..இலவச பயண டிக்கெட்டால் உருவான முதல்வர் ஓவியம்! கள்ளக்குறிச்சி ஓவியர் அசத்தல்

Tamilnadu

oi-Rajkumar R

கள்ளக்குறிச்சி : திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆட்சி அமைத்து ஓராண்டு நிறைவடைந்த நிலையில், மகளிருக்கு இலவச பேருந்து பயண திட்ட வெற்றியை குறிக்கும் வகையில் பயணச் சீட்டுக்களை கொண்டு முதல்வரின் ஓவியத்தை வரைந்து கள்ளகுறிச்சியைச் சேர்ந்த பகுதி நேர ஓவிய ஆசிரியர் ஒருவர் அசத்தியுள்ளார்.

பிரஷ்,பென்சில் இல்லாமல்..இலவச பயண டிக்கெட்டால் உருவான முதல்வர் ஓவியம்!

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அடுத்த சிவனார்தாங்கல் கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் பகுதிநேர ஓவிய ஆசிரியராக மணலூர்பேட்டையை சேர்ந்த சு.செல்வம் பணியாற்றி வருகிறார்,

இந்நிலையில் தமிழ்நாடு அரசின் ஓராண்டு சாதனையை விளக்கும் வகையிலும், மகளிருக்கு இலவச பேருந்து பயணம் என்பதை விளக்கும் வகையிலும் பேருந்து பயணச் சீட்டை கொண்டு முதல்வர் ஸ்டாலின் உருவத்தை வரைந்தார்.

தமிழர்கள் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள்... ஸ்டாலின் பெருமிதம்

English summary

One year after the rule of DMK leader and Tamil Nadu Chief Minister Stalin, a part-time painter from Kallakurichi drawing a portrait of the Chief Minister with tickets to mark the success of the free bus travel program for women.