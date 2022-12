சென்னை டூ தென்காசி! முதலமைச்சராகிய பிறகு முதல்முறையாக ஸ்டாலின் ரயில் பயணம்! குற்றாலத்தில் ஓய்வு!

Tamilnadu

oi-Arsath Kan

தென்காசி: முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல்முறையாக நாளை ரயில் பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார் ஸ்டாலின்.

சென்னையிலிருந்து பொதிகை ரயில் மூலம் தென்காசி சென்றடையும் அவர் குற்றாலத்தில் உள்ள அரசு சுற்றுலா மாளிகையில் ஓய்வெடுக்கிறார்.

அதைத்தொடர்ந்து அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் முதல்வர் அன்று மதியம் ராஜபாளையம் செல்கிறார்.

English summary

Stalin will travel by train tomorrow for the first time after taking charge as the Chief Minister. He reaches Tenkasi by Potikai train from Chennai and rests at the Government Tourist House at Courtallam.