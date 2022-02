ஓ பன்னீர்செல்வம் ஊரில் திமுக வெற்றி... திமுக வசமான பெரியகுளம் நகராட்சி

Tamilnadu

பெரியகுளம்: அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் பெரியகுளம் நகராட்சியை திமுக கைப்பற்றியது மொத்தம் 30 வார்டுகளில், திமுக கூட்டணி பெரும்பாலான இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதிமுகவிற்கு குறைவான இடங்களே கிடைத்துள்ளது.

அ.தி.மு.க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் சொந்த ஊர் தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம். ஆரம்பகாலத்தில் அ.தி.மு.கவில் ஓ.பி.எஸ் வகித்த பெரியகுளம் நகராட்சித் தலைவர் பதவியே அவருக்கு தமிழக முதல்வராகும் வாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுத்தது.

தமிழக முதல்வராக மூன்று முறையும், துணை முதல்வராக ஒரு முறையும், பல்வேறு துறைகளின் அமைச்சர் பொறுப்பு, சட்டப்பேரவை எதிர்கட்சித் தலைவர் என அ.தி.மு.கவின் முக்கியத் தலைவராக உயர்ந்தவர், தற்போது அந்தக் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக உருவெடுத்துள்ளார்.

நகராட்சிகளில் 1221 வார்டுகளில் திமுக வெற்றி... 2வது இடத்தில் அதிமுக... 3வது இடத்தில் காங்கிரஸ்

The DMK has captured the Periyakulam municipality of AIADMK coordinator O. Panneerselvam in a total of 30 wards, with the DMK winning most of the seats. The AIADMK has got less seats.