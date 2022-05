கணவரை பிரிந்து காதலனோடு சேர்ந்த இளம்பெண்! கைக்கொடுக்காத காதல் வாழ்க்கை.. இருவரும் பலி! என்னாச்சு?

Tamilnadu

oi-Nantha Kumar R

திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் கணவரை பிரிந்து காதலனை கரம்பிடித்த இளம்பெண், வலிப்பு ஏற்பட்டு இறந்தார். இதையடுத்து அவரது காதல் கணவரும் ரயில் முன்பு பாய்ந்து தற்கொலை செய்த சோக சம்பவம் நடந்துள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் கந்திலி பெரியகரம் அடுத்த சுண்ணாம்பு கல்லை பகுதியில் வசித்தவர் சங்கீதா (18). குனிச்சி அடுத்த பெரியார் வட்டம் பகுதியில் வசித்தவர் சித்தன் விஜயா மகன் மேகநாதன் (24).

இவர்கள் இருவரும் காதலித்து வந்தனர். இதற்கு வீட்டில் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இதனால் சங்கீதாவுக்க வேறுதிருமணம் செய்ய அவரது குடும்பத்தினர் முடிவு செய்தனர்.

English summary

A young woman who broke up with her husband and married her lover in Tirupathur district has died of illness. Following this, her lover turned husband committed suicide by jumping in front of the train.